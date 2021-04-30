Вредоносные программы научились «прятаться» в обычных приложениях в Google Play

Сообщается, что цель мошенников — пользователи Android в Юго-Западной Азии и на Аравийском полуострове. Вредоносы встраивают в фоторедакторы, обои, головоломки, оболочки клавиатуры и другие приложения. Опасные программы могут перехватывать уведомления об SMS-сообщениях, а также совершать покупки в обход пользователей.

По информации специалистов, мошеннические приложения появились в Google Play так: сначала на проверку в магазин отправили «чистую» версию приложения, а затем уже внедрили в него вредоносный код.

Специалисты рассказали, что мошенники могли получать данные об операторе связи пользователя, номере телефона, SMS-сообщениях, IP-адресе, стране и др.

McAfee уже начала сотрудничать с Google для удаления опасных приложений.