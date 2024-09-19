Все аккаунты подростков в Instagram* стали приватными

Согласно новым правилам, аккаунты пользователей младше 16 лет по умолчанию будут приватными, то есть с ними смогут связаться только те, на кого они подписаны. Контент с других аккаунтов будет ограничен, а периодические напоминания о времени, проведенном за экраном, будут выдаваться с помощью обновленной функции «Сделай перерыв».

Meta*, материнская компания Instagram*, также ввела «Аккаунты для подростков», которые отфильтровывают «оскорбительный контент» и ограничивают круг лиц, с которыми могут связаться подростки. Чтобы внести изменения в эти настройки, пользователям до 16 лет теперь потребуется разрешение родителей. Наоми Глейт, руководитель отдела продуктов Meta*, подчеркнула, что эти обновления «решают основные проблемы родителей», связанные с «нежелательными и неуместными контактами».

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена