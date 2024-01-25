Все больше людей начали жаловаться на вылеты в приложение YouTube для Android

Судя по всему, проблема затронула значительную часть пользователей: сообщения о ней широко распространились по различным онлайн-платформам, включая сабреддит YouTube, форумы Google и Twitter. Хотя нет точных сведений о том, какое именно обновление вызвало проблему, в новых версиях приложения она, похоже, была устранена.

Для тех, кто все еще сталкивается с проблемой сбоев, было предложено два возможных решения: удалить последние обновления приложения YouTube или установить последнюю бета-версию.

Первый всплеск жалоб начался около недели назад.