Все больше людей начали жаловаться на вылеты в приложение YouTube для Android

Опубликовано 25 января 2024, 19:39
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Все больше людей начали жаловаться на вылеты в приложение YouTube для AndroidПроблему решают?
Все больше пользователей Android сталкиваются с частыми сбоями в работе приложения YouTube после недавних обновлений. В основном проблема проявляется в том, что приложение резко закрывается при загрузке видео, не позволяя в том числе пользователям получить доступ к видеоконтенту или сопутствующим функциям, таким как описания и комментарии.
Судя по всему, проблема затронула значительную часть пользователей: сообщения о ней широко распространились по различным онлайн-платформам, включая сабреддит YouTube, форумы Google и Twitter. Хотя нет точных сведений о том, какое именно обновление вызвало проблему, в новых версиях приложения она, похоже, была устранена.
Для тех, кто все еще сталкивается с проблемой сбоев, было предложено два возможных решения: удалить последние обновления приложения YouTube или установить последнюю бета-версию.
Первый всплеск жалоб начался около недели назад.