Все любят деньги: в Apple TV+ добавят еще больше рекламы

Все любят деньги: в Apple TV+ добавят еще больше рекламыДля этого уже был нанят специальный человек
Появление платной подписки на Apple TV+, но еще и с рекламой все ближе и ближе. По данным The Information, Apple недавно наняла Лорен Фрай, специалиста по телевизионной и цифровой видеорекламе, "чтобы помочь построить бизнес видеорекламы" для своего стримингового сервиса.
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Напомним, что еще в конце прошлого года компания начала показывать дополнительную рекламу в App Store, что, кстати говоря, уже тогда было “звоночком” – компания явно нацелена на увеличение собственного дохода через показ большего количества рекламы в своих сервисах.
Более дешевая подписка на Apple TV+, но с показом рекламы, – это чуть ли не самое простое решение для увеличения доходов и аудитории сервиса. Netflix и Disney+, например, уже предлагают клиентам такие виды подписки.