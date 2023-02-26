Все любят деньги: в Apple TV+ добавят еще больше рекламы

Напомним, что еще в конце прошлого года компания начала показывать дополнительную рекламу в App Store, что, кстати говоря, уже тогда было “звоночком” – компания явно нацелена на увеличение собственного дохода через показ большего количества рекламы в своих сервисах.

Более дешевая подписка на Apple TV+, но с показом рекламы, – это чуть ли не самое простое решение для увеличения доходов и аудитории сервиса. Netflix и Disney+, например, уже предлагают клиентам такие виды подписки.