Приложения
Опубликовано 03 мая 2025, 07:30
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Все новые аккаунты Microsoft будут использовать passkeys вместо обычных паролей

Microsoft отказывается от паролей
Microsoft сделала шаг к будущему без паролей, объявив, что все новые аккаунты теперь по умолчанию будут использовать пасскей (passkeys) вместо традиционных паролей. Об этом сообщает Digital Trends.
Все новые аккаунты Microsoft будут использовать passkeys вместо обычных паролей

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Пасскей — это цифровые ключи, которые позволяют входить в аккаунт с помощью биометрической аутентификации, например, сканирования лица или отпечатка пальца, либо PIN-кода устройства. Они хранятся на устройстве пользователя, что делает их устойчивыми к фишинговым атакам и утечкам данных.

С мая 2024 года Microsoft начала внедрять пасскей, а теперь они становятся стандартом для новых пользователей. Для настройки пасскей Microsoft рекомендует использовать приложение Authenticator, доступное на iOS и Android. Пользователи с существующими аккаунтами могут удалить пароль в настройках и перейти на пасскей.

Технология основана на стандартах FIDO, поддерживаемых Google и Apple, что обеспечивает совместимость с Windows, macOS, iOS и Android. Пасскей также синхронизируются между устройствами, минимизируя риск потери доступа.

Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
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