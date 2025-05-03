Все новые аккаунты Microsoft будут использовать passkeys вместо обычных паролей

Пасскей — это цифровые ключи, которые позволяют входить в аккаунт с помощью биометрической аутентификации, например, сканирования лица или отпечатка пальца, либо PIN-кода устройства. Они хранятся на устройстве пользователя, что делает их устойчивыми к фишинговым атакам и утечкам данных.

С мая 2024 года Microsoft начала внедрять пасскей, а теперь они становятся стандартом для новых пользователей. Для настройки пасскей Microsoft рекомендует использовать приложение Authenticator, доступное на iOS и Android. Пользователи с существующими аккаунтами могут удалить пароль в настройках и перейти на пасскей.

Технология основана на стандартах FIDO, поддерживаемых Google и Apple, что обеспечивает совместимость с Windows, macOS, iOS и Android. Пасскей также синхронизируются между устройствами, минимизируя риск потери доступа.