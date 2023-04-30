«Все пошло не так»: сооснователь Twitter об управлении соцсети Илоном Маском

Стоить отметить, что ранее Дорси поддерживал сделку, в результате которой Маск получил контроль над социальной сетью, но теперь выразил свое разочарование тем, как все обернулось.

На вопрос, можно ли считать Маска лучшим руководителем Twitter за всю историю компании, Дорси ответил отрицательно. Дорси признался, что был расстроен результатом сделки (по покупке соцсети), но признал, что Twitter не выжил бы в качестве публичной компании.

Комментарии соучредителя появились на фоне растущей обеспокоенности по поводу будущего направления развития социальной сети под руководством Маска.