Все устали от метавселенных, но Google и Epic Games решили иначе

Внимание на это обратило издание The Verge. В документах, которые касаются договоренностей между Google и Epic об условиях работы в магазине приложений, нашли упоминание «браузеров метавселенных». Это программы, которые позволяют людям «путешествовать по разным виртуальным мирам, использовать в них одни и те же предметы и сохранять свой цифровой облик».

Это интересно, потому что самая известная попытка создать метавселенную — Horizon Worlds* — с треском провалилась.

Автор статьи считает, что компании совершают одну и ту же ошибку: они пытаются построить «место для тусовки» просто потому, что могут. Но людям нужна причина туда заходить — развлечение, игра, интересное занятие. Просто виртуальная площадка, как торговый центр, где нечего делать, никого не привлечет.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена