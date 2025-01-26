Всего 30 строк кода в Linux снизили «прожорливость» дата-центров на 30%

Изменения направлены на обработку сетевого трафика, что повышает эффективность работы. Новый код был успешно протестирован и теперь включен в ядро Linux версии 6.13. По словам Мартина Карстена, профессора из Ватерлоо, если такие крупные компании, как Amazon, Google и Meta, внедрят этот метод в своих дата-центрах, это позволит сэкономить гигаватт-часы энергии во всем мире и сделает почти все интернет-сервисы более энергоэффективными.

Карстен работал с Джо Дамато, инженером из Fastly, и код основан на исследовании, опубликованном Карстеном и аспирантом Питером Каем. Их исследование выявило неэффективность работы серверов с сетевым трафиком и предложило небольшие изменения в системе Linux, которые повышают производительность и энергоэффективность.