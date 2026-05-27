Опубликовано 27 мая 2026, 15:39
Всего пять постов в соцсетях — и вы уже верите в теории заговоров, выяснили учёные

Исследователи обнаружили, что человек может начать верить в какую-то информацию в интернете всего после пяти похожих постов. Дальше это убеждение становится «устойчивым», и его трудно изменить.
Учёные провели три опыта. Участники листали ленту и сталкивались с незнакомыми темами. Оказалось, что после примерно пяти постов, которые подкрепляли одну и ту же мысль, у людей начинало формироваться «устойчивое мнение».

Этот момент исследователи назвали «точкой критической информации» (PCI). После него людям становится легче верить новым сообщениям, которые согласуются с их мнением, и легче отвергать те, что ему противоречат.

Особенно важно то, что этот механизм работает одинаково и для правды, и для вымысла. В первые моменты люди почти не проверяют факты — они полагаются на «знакомую информацию, повторение и связность историй». Также на доверие сильно влияли «значки» авторитета. Например, профили с подписью «Доктор» вызывали больше доверия.

Источник:phys
Автор:Максим Многословный
  Всего пять постов в соцсетях — и вы уже верите в теории заговоров, выяснили учёные