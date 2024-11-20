Всего за неделю у «соцсети будущего» Bluesky стало на 5 млн пользователей больше

Приложение утроило свою базу за последние три месяца. Недавний рост Bluesky аналогичен траектории роста конкурента *Threads, который добавляет миллион новых пользователей ежедневно на протяжении нескольких месяцев.

Несмотря на то, что Bluesky все еще значительно меньше, чем *Threads и X, ее динамика удивляет. Приложение возглавляло App Store последние шесть дней и было лучшим неигровым приложением в Google Play четыре дня подряд, по данным аналитической компании App Figures. Одной из причин роста стало недовольство пользователей X (кому не нравится, что Маск поддержал Трампа), что привело к всплеску трафика у Bluesky 7 ноября, на следующий день после президентских выборов.

Bluesky также активно выделяется среди конкурентов своими политиками использования приложения, такими как обязательство не использовать пользовательский контент для обучения генеративных ИИ, в отличие от новой политики конфиденциальности X, позволяющей третьим сторонам обучать модели ИИ на твитах пользователей.