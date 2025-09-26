Всего за $200 долларов в месяц ​​ChatGPT поможет каждое утро планировать день

Опубликовано 26 сентября 2025, 16:481 мин.
Всего за $200 долларов в месяц ChatGPT поможет каждое утро планировать деньФункция Pulse
OpenAI представила новую функцию ChatGPT под названием Pulse, которая будет готовить персональные обновления для пользователей каждое утро. Функция доступна на мобильных устройствах для подписчиков ChatGPT Pro, что стоит $200 в месяц.
Pulse анализирует вашу историю чатов, отзывы и другие данные, чтобы на следующий день представить полезную информацию: советы по работе, новые идеи, рецепты и напоминания. Для максимальной эффективности потребуется разрешить доступ к Gmail и Календарю, чтобы ИИ мог предупреждать о встречах или напоминать о важных событиях. Пользователь полностью контролирует, что Pulse может показывать.
Все подготовленные данные отображаются в виде наглядных карточек, по которым можно нажать для деталей. Обновления доступны только один день, но их можно сохранять в чате для будущего использования. Пользователь также может задавать ChatGPT конкретные темы.
OpenAI планирует когда-нибудь расширить Pulse до подписки Plus, что стоит за $20.
Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный