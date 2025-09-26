Всего за $200 долларов в месяц ​​ChatGPT поможет каждое утро планировать день

Pulse анализирует вашу историю чатов, отзывы и другие данные, чтобы на следующий день представить полезную информацию: советы по работе, новые идеи, рецепты и напоминания. Для максимальной эффективности потребуется разрешить доступ к Gmail и Календарю, чтобы ИИ мог предупреждать о встречах или напоминать о важных событиях. Пользователь полностью контролирует, что Pulse может показывать.

Все подготовленные данные отображаются в виде наглядных карточек, по которым можно нажать для деталей. Обновления доступны только один день, но их можно сохранять в чате для будущего использования. Пользователь также может задавать ChatGPT конкретные темы.

OpenAI планирует когда-нибудь расширить Pulse до подписки Plus, что стоит за $20.