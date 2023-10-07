Всех сотрудников Slack заставили неделю проходить онлайн-курсы

Salesforce предлагает Trailhead другим компаниям в качестве способа повышения квалификации сотрудников. Генеральный директор Slack Лидиан Джонс (Lidiane Jones) в своем сообщении отметил, что «неделя рейнджеров» крайне важна для того, чтобы все сотрудники достигли максимального уровня в этом году, несмотря на то, что это может нарушить планы компании.

Хоть инициатива и поощряет сотрудников уделять время повышению квалификации, по некоторым данным, определенное количество сотрудников Slack «играют» с системой, чтобы ускорить процесс обучения.