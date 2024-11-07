Вскрылись подробности атаки китайских хакеров на американских провайдеров

В сообщении The Wall Street Journal говорится, что хакеры, вероятно, работали на китайские разведывательные службы, и их доступ был шире, чем сообщалось ранее. Им удалось получить доступ к журналам звонков, SMS-сообщениям и данным пользователей, которые контактировали с «целевыми фигурами». Хакеры использовали уязвимости в маршрутизаторах, используемых крупными телекоммуникационными компаниями, такими как AT&T и Verizon.

Хотя группа сосредоточилась на «высокопрофильных политических и национальных фигурах», они также имели возможность получить данные телефонов практически любого американца, использующего компрометированные операторы связи.

AT&T и Verizon отказались комментировать инцидент.