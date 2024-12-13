Встроенный в Android поиск неизвестных трекеров рядом с вами обновился

Вторая функция, «Временно приостановить определение местоположения», позволяет пользователям прекратить передачу данных о местоположении своего телефона обнаруженному трекеру на срок до 24 часов. Это дает людям время найти и отключить метку, не показывая свои перемещения.

Обе функции распространятся в течение следующей недели для устройств под управлением Android 6 и выше. Найти их можно в разделе «Настройки» > «Безопасность и чрезвычайные ситуации» > «Оповещения о неизвестных трекерах».