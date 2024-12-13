Приложения
Опубликовано 13 декабря 2024, 08:15
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Встроенный в Android поиск неизвестных трекеров рядом с вами обновился

«Найти поблизости» и не только
Google расширяет возможности оповещения о неизвестных трекерах на Android, добавляя две новые функции: «Найти поблизости» и «Временно приостановить определение местоположения».
Встроенный в Android поиск неизвестных трекеров рядом с вами обновился
© Ferra

Функция «Найти поблизости» помогает пользователям определить местоположение устройства слежения после получения оповещения. Ваше Android-устройство подскажет точное местоположение трекера с помощью интерфейса, который заполняется фигурами по мере приближения.

Встроенный в Android поиск неизвестных трекеров рядом с вами обновился

© 9to5Google / Google

Вторая функция, «Временно приостановить определение местоположения», позволяет пользователям прекратить передачу данных о местоположении своего телефона обнаруженному трекеру на срок до 24 часов. Это дает людям время найти и отключить метку, не показывая свои перемещения.

Обе функции распространятся в течение следующей недели для устройств под управлением Android 6 и выше. Найти их можно в разделе «Настройки» > «Безопасность и чрезвычайные ситуации» > «Оповещения о неизвестных трекерах».

Источник:9to5google
Автор:Максим Многословный
Теги:
#ANDROID
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#трекер