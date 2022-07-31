Всё дело в вирусах: Apple объяснила, почему запрещает установку приложений не из магазина в iPhone

Это был ответ Apple на обвинения в том, что запрет на установку приложений не из магазина в iPhone является необоснованным. Компания заявила, что обвинения разочаровывают, и начала доказывать необходимость запрета. Для аргументов она взяла пример Android.

Apple утверждает, что в экосистеме Android вредоносных программ в 50 раз больше, чем в iOS 5. А всё потому, что приложения для Android можно загрузить практически из любого места. Ссылаясь на исследование, Apple указывает, что в 2021 году Android-устройства составляли 50,31% всех заражённых устройств. При этом iOS-аппараты составляли настолько малый процент, что их даже не выделили в отчёте. Apple считает это своим триумфом.