Всё дело в вирусах: Apple объяснила, почему запрещает установку приложений не из магазина в iPhone

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Всё дело в вирусах: Apple объяснила, почему запрещает установку приложений не из магазина в iPhoneИ не преминула раскритиковать Android
Apple продолжает сопротивляться антимонопольному законодательству США, которое может заставить компанию внести серьёзные изменения в App Store. В письме Судебному комитету Сената компания пытается доказать, что её позиция против сторонней загрузки приложений не является «необоснованной и нечестной».
Это был ответ Apple на обвинения в том, что запрет на установку приложений не из магазина в iPhone является необоснованным. Компания заявила, что обвинения разочаровывают, и начала доказывать необходимость запрета. Для аргументов она взяла пример Android.
Apple утверждает, что в экосистеме Android вредоносных программ в 50 раз больше, чем в iOS 5. А всё потому, что приложения для Android можно загрузить практически из любого места. Ссылаясь на исследование, Apple указывает, что в 2021 году Android-устройства составляли 50,31% всех заражённых устройств. При этом iOS-аппараты составляли настолько малый процент, что их даже не выделили в отчёте. Apple считает это своим триумфом.