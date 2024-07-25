Всё государственное ПО Швейцарии обязали быть с открытым исходным кодом

Опубликовано 25 июля 2024, 01:30
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Всё государственное ПО Швейцарии обязали быть с открытым исходным кодомСтрана приняла новый закон
В Швейцарии принят «Федеральный закон об использовании электронных средств для выполнения государственных задач» (EMBAG). Согласно ему, все программное обеспечение, разработанное государственными органами или для них, должно выпускаться под лицензией с открытым исходным кодом, если это не ограничено правами третьих лиц или соображениями безопасности.
EMBAG опирается на десятилетние юридические и политические проблемы, возникшие после выпуска в 2011 году приложения Open Justitia под лицензией OSS, которое столкнулось с противодействием со стороны компаний, занимающихся производством программного обеспечения, таких как Weblaw.
Профессор Маттиас Штюрмер, один из основных сторонников закона и глава Института трансформации государственного сектора Бернского университета прикладных наук, высоко оценил EMBAG как «возможность трансформации». Он обещает сократить зависимость от поставщиков, снизить затраты на IT и повысить качество государственных услуг, способствуя «созданию более конкурентоспособного и инновационного цифрового ландшафта».