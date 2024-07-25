Всё государственное ПО Швейцарии обязали быть с открытым исходным кодом

EMBAG опирается на десятилетние юридические и политические проблемы, возникшие после выпуска в 2011 году приложения Open Justitia под лицензией OSS, которое столкнулось с противодействием со стороны компаний, занимающихся производством программного обеспечения, таких как Weblaw.

Профессор Маттиас Штюрмер, один из основных сторонников закона и глава Института трансформации государственного сектора Бернского университета прикладных наук, высоко оценил EMBAG как «возможность трансформации». Он обещает сократить зависимость от поставщиков, снизить затраты на IT и повысить качество государственных услуг, способствуя «созданию более конкурентоспособного и инновационного цифрового ландшафта».