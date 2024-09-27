Всё как в фильмах: Meta* представила голографические аватары для AR

Codec Avatars*, реалистичные голограммы, созданные для взаимодействия с AR, являются “ключевой частью будущего”, которое видит Meta*. Хотя запуск Orion*, стоимость которого, как сообщается, составляет 10 000 долларов за прототип, ожидается не скоро, эти аватары, скорее всего, появятся в VR в ближайшем будущем.

Марк Рабкин, вице-президент Metaпо Horizon OS и Quest*, рассказал, что аватары Codec*, которые изначально создавались с помощью сканирования камеры, теперь могут быть сгенерированы с помощью телефона, что упрощает процесс. Конечной целью является интеграция этих реалистичных аватаров в VR-гарнитуры Meta*.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена