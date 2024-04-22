Всё, TikTok не оставили выбора в США: либо продажа, либо полный запрет в стране

Этот шаг происходит на фоне опасений за «национальную безопасность», отмечают американские СМИ. Чиновники опасаются, что китайское правительство может использовать TikTok для «распространения пропаганды или шпионажа за американскими пользователями». Однако никаких конкретных доказательств в пользу этих утверждений нет.

Даже если покупатель будет найден, вопросы останутся. Основой успеха TikTok является его алгоритм, который ByteDance контролирует и который может не стать частью продажи из-за китайских экспортных ограничений. Кроме того, огромная стоимость приложения делает его привлекательным объектом только для технологических гигантов, что может вызвать антимонопольную обеспокоенность.