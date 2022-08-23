ВТБ предупредил о новой мошеннической схеме с приложением на iPhone

По информации ВТБ, подобные предложения стали распространяться в Telegram-каналах. Авторы рассылок предлагают установить приложение через сертификаты и «под ключ». Они гарантируют бесперебойную работу. За свои «услуги» просят вознаграждение.

В ВТБ заявили, что подобная практика является нелегальной и на самом деле не даёт гарантий установки прежней версии приложения. Кроме того, мошенники могут сначала получить аванс за работу, а затем перестать выходить на связь. Помимо этого, есть риск передачи своих личных данных (логина и пароля от мобильного банка) третьим лицам.