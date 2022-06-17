ВТБ разрешит переводить деньги через Telegram

В пресс-релизе ВТБ сообщает, что клиенты смогут оплачивать покупки или переводить средства со своих счетов в Telegram без подключения к ВТБ Онлайн. В будущем им станут доступны все привычные и популярные банковские операции.

Отмечается, что цифровой банк будет создан на базе существующего чат-бота ВТБ в Telegram. Пользователю нужно будет пройти авторизацию в мессенджере, введя логин и пароль, как при входе в приложение ВТБ Онлайн. Затем надо будет выбрать необходимую финансовую операцию.

Первое время будут доступны просмотр баланса счетов, информация по продуктам банка, популярные типы переводов и оплаты.