ВТБ выпустил для iPhone копию своего банковского приложения под видом ресторанного

Приложение называется «Всё просто». В его описании сказано, что оно позволяет следить за скидками и купонами от кафе и ресторанов, а также копить баллы. Если же скачать приложение, то оно предложит пользователю стать клиентом или авторизоваться — по номеру карты или логину. Упоминаний ВТБ там нет, но есть номер горячей линии банка.

Пользователи оставляют отзывы так, будто это действительно ресторанное приложение. Некоторые благодарят за «вкусные суши и роллы», а другие просят не употреблять «известную аббревиатуру из трёх букв».