ВТБ заявил о крупнейшей атаке. У пользователей могут не переводиться деньги

В ВТБ отметили, что системы банка продолжают работать в штатном режиме. Данные клиентов находятся в безопасности, защищены от внешнего вмешательства. Банк заявил, что специалисты делают всё возможное, чтобы обеспечить непрерывную работу сервисов и предотвратить любые неудобства для клиентов. Однако из-за применения защитных мер временно могут возникать затруднения в работе банковских приложений и веб-версии ВТБ Онлайн. Банк приносит извинения за это.

Есть информация, что сбои могут наблюдаться при попытке перевода или зачисления средств.

ВТБ также сообщил, что большинство запросов, поступающих в сервисы банка во время атаки, генерируются с зарубежных сегментов интернета. Но есть и трафик с российских IP-адресов.