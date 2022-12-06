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10:57, 06 декабря 2022
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ВТБ заявил о крупнейшей атаке. У пользователей могут не переводиться деньги

Банк пытается отразить атаку

ВТБ сообщил, что в настоящее время технологическая инфраструктура банка подвергается беспрецедентной кибератаке. Она является самой масштабной в истории банка.

ВТБ заявил о крупнейшей атаке. У пользователей могут не переводиться деньги

Фото: Unsplash

В ВТБ отметили, что системы банка продолжают работать в штатном режиме. Данные клиентов находятся в безопасности, защищены от внешнего вмешательства. Банк заявил, что специалисты делают всё возможное, чтобы обеспечить непрерывную работу сервисов и предотвратить любые неудобства для клиентов. Однако из-за применения защитных мер временно могут возникать затруднения в работе банковских приложений и веб-версии ВТБ Онлайн. Банк приносит извинения за это.

Есть информация, что сбои могут наблюдаться при попытке перевода или зачисления средств.

ВТБ также сообщил, что большинство запросов, поступающих в сервисы банка во время атаки, генерируются с зарубежных сегментов интернета. Но есть и трафик с российских IP-адресов.

Источник:ВТБ
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