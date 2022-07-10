Вы не заработаете столько и за всю жизнь: стримерша Amouranth раскрыла свой доход с продажи эротических фото

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Вы не заработаете столько и за всю жизнь: стримерша Amouranth раскрыла свой доход с продажи эротических фотоНа OnlyFans
Стримерша Кейтлин Мишель Сирагуса, известная под ником Amouranth, рассказала, сколько заработала на своём OnlyFans-аккаунте. Девушка продаёт доступ к своим эротическим видео и фотографиям.
Сообщается, что выручка с профиля на OnlyFans у Amouranth за всё время составила более $33 млн. Чистый доход девушки — $27 млн. Чтобы заработать рублёвый эквивалент этой суммы, нужно в течение 75 лет, не переставая, получать в месяц примерно по два миллиона рублей.
Судя по скриншоту Amouranth, ежемесячно она зарабатывает с OnlyFans около $1,5 млн.
Amouranth
Этот скриншот Amouranth сопроводила надписью: «Это всё не для денег. Это для того, чтобы отправлять людям месседж».
Весной 2022 года девушка говорила, что хочет бросить OnlyFans и сконцентрироваться исключительно на стримах для Twitch. Однако, судя по всему, Amouranth передумала — продолжает публиковать контент для взрослых.