Вы не заработаете столько и за всю жизнь: стримерша Amouranth раскрыла свой доход с продажи эротических фото

Сообщается, что выручка с профиля на OnlyFans у Amouranth за всё время составила более $33 млн. Чистый доход девушки — $27 млн. Чтобы заработать рублёвый эквивалент этой суммы, нужно в течение 75 лет, не переставая, получать в месяц примерно по два миллиона рублей.

Судя по скриншоту Amouranth, ежемесячно она зарабатывает с OnlyFans около $1,5 млн.