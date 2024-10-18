Вы платите YouTube, но реклама остается: Premium Lite получит больше стран

В отличие от полного плана Premium, который включает в себя дополнительные функции, такие как YouTube Music и загрузки песен на устройство, Premium Lite сосредоточен исключительно на рекламе. И важно отметить, что удаление рекламы не является полным, YouTube описывает процесс как «ограниченное количество рекламы».

По последним данным, сейчас тарифный план тестируется в Австралии, Германии и Таиланде.

В Австралии цена Premium Lite составляет 11,99 доллара в месяц по сравнению со стандартным тарифным планом Premium стоимостью 22,99 доллара. В некоторых регионах тестируется более низкая цена в $ 8,99.