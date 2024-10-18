Вы платите YouTube, но реклама остается: Premium Lite получит больше стран

Опубликовано 18 октября 2024, 03:001 мин.
Вы платите YouTube, но реклама остается: Premium Lite получит больше странОграниченное количество рекламы
YouTube постепенно вводит новый план подписки под названием «Premium Lite» в некоторых странах. Его стоимость примерно в два раза ниже стандартной подписки Premium.
В отличие от полного плана Premium, который включает в себя дополнительные функции, такие как YouTube Music и загрузки песен на устройство, Premium Lite сосредоточен исключительно на рекламе. И важно отметить, что удаление рекламы не является полным, YouTube описывает процесс как «ограниченное количество рекламы».
По последним данным, сейчас тарифный план тестируется в Австралии, Германии и Таиланде.
В Австралии цена Premium Lite составляет 11,99 доллара в месяц по сравнению со стандартным тарифным планом Premium стоимостью 22,99 доллара. В некоторых регионах тестируется более низкая цена в $ 8,99.