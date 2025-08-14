Вы видите больше рекламы в соцсетях, чем думаете, но не всегда её замечаете

В эксперименте 152 человека листали смоделированные ленты из 29 постов — 8 рекламных и 21 обычный. С помощью трекинга взгляда ученые измеряли, на что и как долго участники смотрят. Оказалось, что люди чаще обращают внимание на кнопки действия и визуальные детали бренда, а не на официальные пометки «реклама».

Если участники понимали, что перед ними рекламный пост, они сразу теряли интерес. Но замаскированная реклама с обычным тоном и дизайном получала почти столько же внимания, сколько и обычные посты. Многие участники были удивлены, сколько рекламы они пропустили, а некоторые не возражали против этого.

По словам исследователей, это показывает, что простая пометка «реклама» недостаточна, чтобы пользователи понимали, когда их пытаются убедить что-то купить.