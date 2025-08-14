Приложения
Опубликовано 14 августа 2025, 12:45
1 мин.

Вы видите больше рекламы в соцсетях, чем думаете, но не всегда её замечаете

Как скрытая реклама в соцсетях обманывает наш взгляд
Исследование показало, что мы видим больше рекламы в социальных сетях, чем думаем — но далеко не всегда её замечаем. Ученые из Университета Твенте изучали, как люди взаимодействуют с постами, и выяснили: реклама, замаскированная под обычные посты друзей, часто проходит незамеченной.
В эксперименте 152 человека листали смоделированные ленты из 29 постов — 8 рекламных и 21 обычный. С помощью трекинга взгляда ученые измеряли, на что и как долго участники смотрят. Оказалось, что люди чаще обращают внимание на кнопки действия и визуальные детали бренда, а не на официальные пометки «реклама».

Если участники понимали, что перед ними рекламный пост, они сразу теряли интерес. Но замаскированная реклама с обычным тоном и дизайном получала почти столько же внимания, сколько и обычные посты. Многие участники были удивлены, сколько рекламы они пропустили, а некоторые не возражали против этого.

По словам исследователей, это показывает, что простая пометка «реклама» недостаточна, чтобы пользователи понимали, когда их пытаются убедить что-то купить.