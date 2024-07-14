Выборы близко: аккаунты Трампа в Facebook* и Instagram* разблокировали

Опубликовано 14 июля 2024, 10:30
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Выборы близко: аккаунты Трампа в Facebook* и Instagram* разблокировалиВ преддверии съезда по выдвижению кандидатов в президенты
Meta*, материнская компания Facebook* и Instagram*, объявила о снятии ограничений, наложенных на аккаунты бывшего президента Дональда Трампа.
Изначально приостановленные после нападения на Капитолий, аккаунты Трампа были подвергнуты блокировке за нарушение правил сообщества.
В рамках подготовки к предстоящим политическим событиям, таким как партийные съезды, Meta* решила восстановить аккаунты Трампа, подчеркнув "равные стандарты для всех пользователей".
Этот шаг последовал за аналогичными действиями Twitter, который сначала приостановил, а затем навсегда запретил доступ к аккаунту Трампа за "подстрекательство к насилию" в своих твитах. Илон Маск, новый владелец Twitter, восстановил аккаунт Трампа после публичных дебатов.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена