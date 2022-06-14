Выдохнули: рекламодатели стали возвращаться в запрещённый Instagram*

Рекламодатели перестают считать то, что Meta и её деятельность объявили экстремистской, препятствием к рекламе. Маркетинговые агентства рассказали, что количество запросов рекламные кампании с участием Instagram-блогеров выросло в мае вдвое по сравнению с апрелем. В агентстве Digital Church рассказали, что в первые два месяца после решения Тверского суда Москвы по Meta, заявок не было совсем, теперь же они начали поступать.

Как говорят эксперты, рекламодатели «успели отойти от шока и понять, что публикация и спонсирование работы российских блогеров на Instagram вполне законны». Россияне же активно пользуются VPN-сервисами, позволяющими обходить блокировку. Суд уточнил, что использование соцсети рядовым пользователем не будет считаться нарушением закона.