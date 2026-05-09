Выполняющий задачи за пользователя ИИ Perplexity стал доступен всем владельцам Mac

Опубликовано 09 мая 2026, 19:081 мин.
Выполняющий задачи за пользователя ИИ Perplexity стал доступен всем владельцам MacНа что он способен
Perplexity объявила, что её ИИ-помощник Personal Computer теперь доступен каждому владельцу Mac. Раньше ПО было только для подписчиков Perplexity Max и только в порядке очереди.
© Perplexity
Задача Personal Computer — выполнять за пользователя действия прямо на его компьютере. Он может работать с файлами, приложениями и интернетом.
Personal Computer работает в защищённой среде и не требует «опасных разрешений». Он умеет обращаться с таблицами, документами, сравнивать файлы из разных программ или собирать заметки из одного приложения, чтобы, например, создать черновик в другом.
Скачать новое приложение можно пока только с сайта Perplexity. Для работы Personal Computer теперь и подписки Pro, не только Max.