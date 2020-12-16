Выпущен облегчённый Instagram для слабых смартфонов

Ранее в этом году Facebook закрыла предыдущую версию Instagram Lite. Сегодня же компания объявила о запуске новой. Это приложение весит почти 2 МБ. Во имя оптимизации из него, конечно, убрали некоторые функции. Это, например, Reels, опции для шопинга и IGTV. Впрочем, кого-то это может совсем не расстроить. Ведь само приложение работает быстрее.

Пока Instagram Lite доступен для скачивания только в Индии. Приложение уже набрало около 5 миллионов установок. Когда оно запустится в России, пока неизвестно. Впервые Instagram Lite выпустили в 2018 году специально для недорогих Android-смартфонов.