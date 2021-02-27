Выпущено приложение для быстрого создания рэп-треков

Пока Bars доступно только на iOS и по приглашениям. Приложение максимально упрощает процесс записи рэп-трека. Пользователю нужно лишь зачитывать текст под готовые биты. Затем созданное видео можно опубликовать в ленте, чтобы его оценили другие.

Ролики получаются короткими — не более минуты длиной. Зато на них можно накладывать «студийные аудиоэффекты», среди них автотюн. Кроме того, в приложении есть разные режимы — начинающий и продвинутый. В первом случае сервис покажет словарь зарифмованных слов, а во втором откроет режим фристайла. В нём нужно вставить восемь слов в 16-тактный бит.