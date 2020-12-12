Выпущено приложение для лёгкого перехода со старого смартфона на Xiaomi

Ранее Mi Mover был доступен только для смартфонов Xiaomi. Приложение, по сути, являлось частью оболочки MIUI, но недавний релиз говорит о том, что теперь его может использовать больше людей.

После установки Mi Mover запросит разрешение на доступ к данным, а после этого попросит пользователя соединиться с новым смартфоном. На следующей странице можно будет выбрать типы файлов, которые хочется перенести на устройство. Об остальном позаботится само приложение. Стоит понимать, что смартфоны не-Xiaomi могут быть только отправляющей стороной, как это показано на скриншоте ниже: