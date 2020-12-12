Приложения
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Выпущено приложение для лёгкого перехода со старого смартфона на Xiaomi
Доступно для всех Android-смартфонов
В магазине Play Store для всех Android-смартфонов стало доступно приложение Mi Mover. Оно позволяет легко перейти со старого устройства на новое от Xiaomi.
Ранее Mi Mover был доступен только для смартфонов Xiaomi. Приложение, по сути, являлось частью оболочки MIUI, но недавний релиз говорит о том, что теперь его может использовать больше людей.
После установки Mi Mover запросит разрешение на доступ к данным, а после этого попросит пользователя соединиться с новым смартфоном. На следующей странице можно будет выбрать типы файлов, которые хочется перенести на устройство. Об остальном позаботится само приложение. Стоит понимать, что смартфоны не-Xiaomi могут быть только отправляющей стороной, как это показано на скриншоте ниже:
androidpolice