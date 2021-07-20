Приложения
Сегодня в 18:19

Выпущено приложение для проверки наличия шпионской программы на смартфоне

Речь о нашумевшей Pegasus
На днях СМИ начали бурно обсуждать новость о том, что власти разных стран вели слежку за журналистами, политиками, правозащитниками и бизнесменами через шпионскую программу Pegasus. В сети появилось приложение, которое проверяет, установлено ли это ПО на смартфоне.
Выпущено приложение для проверки наличия шпионской программы на смартфоне

Приложение выпустила правозащитная организация Amnesty International. Оно называется Mobile Verification Toolkit (MVT). Программа сканирует смартфон: ищет индикаторы компрометации (IOC). Приложение может работать как Android-устройствах, так и на iPhone. Также MVT может сделать резервную копию всего смартфона Apple.

Найти инструмент можно по этой ссылке.

Напомним, Pegasus разработала израильская компания NSO Group. Программа попадала в iPhone через уязвимости в приложении iMessage. Владельцу смартфона даже не нужно было переходить по ссылке с вредоносным кодом. Заметить вторжение было нельзя. Pegasus между тем отслеживала местоположение, считывала пароли, записывала аудио с микрофона и т.д.