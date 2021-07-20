Выпущено приложение для проверки наличия шпионской программы на смартфоне

Приложение выпустила правозащитная организация Amnesty International. Оно называется Mobile Verification Toolkit (MVT). Программа сканирует смартфон: ищет индикаторы компрометации (IOC). Приложение может работать как Android-устройствах, так и на iPhone. Также MVT может сделать резервную копию всего смартфона Apple.

Найти инструмент можно по этой ссылке.

Напомним, Pegasus разработала израильская компания NSO Group. Программа попадала в iPhone через уязвимости в приложении iMessage. Владельцу смартфона даже не нужно было переходить по ссылке с вредоносным кодом. Заметить вторжение было нельзя. Pegasus между тем отслеживала местоположение, считывала пароли, записывала аудио с микрофона и т.д.