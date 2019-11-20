Приложения
Сегодня 17:44
Выпущено приложение для создания мемов
От Facebook
Компания Facebook запустила новое приложение под названием Whale. Оно призвано облегчить процесс создания мемов.
Приложение доступно только для устройств с iOS. В Whale можно редактировать изображения и добавлять визуальные эффекты или подписи. После создания мема приложение предлагает поделиться им с друзьями в соцсетях или мессенджерах.
Конечно, Whale не является чем-то новым и прорывным. В магазинах приложений можно найти аналоги. По-настоящему необычно то, что издателем программы выступает Facebook.
Работала над Whale команда разработчиков Facebook New Product Experimentation (NPE), которую компания собрала в начале этого года для создания новых экспериментальных продуктов.
Сообщается, что с помощью приложения Facebook рассчитывает выйти на более молодую аудиторию.