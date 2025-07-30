Выручка и прибыль Spotify во 2-м квартале оказались ниже ожидаемых

За квартал сервис добавил 8 миллионов платных подписчиков, что на 3 миллиона больше прогноза. По сравнению с прошлым годом число платных подписчиков выросло на 12%, достигнув 276 миллионов. Общее число активных пользователей в месяц составило 696 миллионов, что на 11% больше, чем в прошлом году.

Однако выручка составила € 4,2 млрд, а операционная прибыль — € 406 млн, что ниже прогнозов (€ 4,3 млрд и € 539 млн соответственно).

Одной из причин снижения прибыли стали дополнительные расходы в связи с законодательством Швеции, где зарегистрирована компания. Из-за роста стоимости акций Spotify пришлось заплатить на € 98 млн больше социальных взносов.

На третий квартал компания прогнозирует 710 миллионов активных пользователей и 281 миллион платных подписчиков. При этом выручка ожидается на уровне € 4,2 млрд, а операционная прибыль — € 485 млн.