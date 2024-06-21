Вышел Claude Sonnet 3.5: быстрее, умнее и интерактивнее, чем ChatGPT

В ходе практического тестирования ИИ позволил создать простую игру аркаду всего за десять минут. Claude Sonnet 3.5 значительно быстрее и умнее своего предшественника, Claude Opus 3.0, и таких конкурентов, как GPT-4o и Gemini 1.5 Pro, пишут СМИ.

Новая модель еще и "экономически эффективна": стоимость входных токенов составляет 3 доллара за миллион, а выходных - 15 долларов, по сравнению с GPT-4o - 5 долларов за миллион входных токенов. Благодаря контекстному окну на 200 000 лексем Claude Sonnet 3.5 может помнить до 150 000 слов.

Модель бесплатна, но есть и платные подписки.