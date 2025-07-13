Подобные инструменты существуют давно, но обычно они неудобны и непонятны. Многие сайты с генераторами наполнены рекламой и сложны в использовании. Mockly выделяется простотой и поддержкой сразу 13 популярных платформ, тогда как другие сервисы часто ограничиваются лишь одной.

Качество создаваемых скриншотов разное: например, шаблон для Slack выглядит «пустовато», а WhatsApp — достаточно реалистично. Стоит, однако, помнить, что Mockly показывает переписки в веб-версии приложений, а не в мобильной.