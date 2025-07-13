Опубликовано 13 июля 2025, 06:451 мин.
Вышел Mockly — удобный генератор фейковых переписок из мессенджеровИ соцсетей
Разработчик Морис Кляйн выпустил веб-приложение Mockly, которое позволяет легко создавать фейковые скриншоты переписок из разных приложений — от iMessage и Discord до Twitter (X), Tinder и WhatsApp.
© Mockly
Подобные инструменты существуют давно, но обычно они неудобны и непонятны. Многие сайты с генераторами наполнены рекламой и сложны в использовании. Mockly выделяется простотой и поддержкой сразу 13 популярных платформ, тогда как другие сервисы часто ограничиваются лишь одной.
Качество создаваемых скриншотов разное: например, шаблон для Slack выглядит «пустовато», а WhatsApp — достаточно реалистично. Стоит, однако, помнить, что Mockly показывает переписки в веб-версии приложений, а не в мобильной.