Вышел рейтинг приватности соцсетей: Telegram лидирует, Facebook* - в числе худших

Если оценивать 15 лучших платформ, то Reddit оказался наименее подверженным вмешательству в частную жизнь, набрав 8,9 балла, за ним следуют Snapchat (9,99) и Pinterest (10,49). Напротив, Facebook*(18,98), Facebook Messenger* (16,51) и LinkedIn (16,13) были признаны наиболее опасными для частной жизни.

Сбор и хранение данных.

Платформы Meta*, особенно Instagram* и Facebook*, собирают и сохраняют огромное количество пользовательских данных, чего не скажешь про Telegram, у которого с этим всё намного лучше.

Контроль и согласие пользователей.

Pinterest, Reddit и Telegram предлагают лучшие средства контроля конфиденциальности, в то время как WhatsAppи Facebook Messenger получили низкие оценки.