Приложения
Опубликовано 27 сентября 2024, 00:00
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Вышел рейтинг приватности соцсетей: Telegram лидирует, Facebook* - в числе худших

Чем пользуетесь вы?
Рейтинг конфиденциальности социальных сетей incogni за 2024 год выявил значительные различия в том, как платформы обращаются с пользовательскими данными, и дает ключевое представление о рисках.
Вышел рейтинг приватности соцсетей: Telegram лидирует, Facebook* - в числе худших
© Ferra

Если оценивать 15 лучших платформ, то Reddit оказался наименее подверженным вмешательству в частную жизнь, набрав 8,9 балла, за ним следуют Snapchat (9,99) и Pinterest (10,49). Напротив, Facebook*(18,98), Facebook Messenger* (16,51) и LinkedIn (16,13) были признаны наиболее опасными для частной жизни.

Сбор и хранение данных.

Платформы Meta*, особенно Instagram* и Facebook*, собирают и сохраняют огромное количество пользовательских данных, чего не скажешь про Telegram, у которого с этим всё намного лучше.

Контроль и согласие пользователей.

Pinterest, Reddit и Telegram предлагают лучшие средства контроля конфиденциальности, в то время как WhatsAppи Facebook Messenger получили низкие оценки.

Вышел рейтинг приватности соцсетей: Telegram лидирует, Facebook* - в числе худших
© Incogni

Нарушения.

Facebook* лидирует по количеству нарушений законодательства и утечек данных, за ним следуют LinkedIn и X (Twitter).

Прозрачность.

Платформам LinkedIn и Quora не хватило прозрачности при передаче данных пользователей.

Удобство для пользователей.

Такие платформы, как Facebook* и YouTube, были наименее дружелюбны к пользователям в отношении политики конфиденциальности и удаления аккаунтов.

_ *принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена_