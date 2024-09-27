Вышел рейтинг приватности соцсетей: Telegram лидирует, Facebook* - в числе худших

Вышел рейтинг приватности соцсетей: Telegram лидирует, Facebook* - в числе худшихЧем пользуетесь вы?
Если оценивать 15 лучших платформ, то Reddit оказался наименее подверженным вмешательству в частную жизнь, набрав 8,9 балла, за ним следуют Snapchat (9,99) и Pinterest (10,49). Напротив, Facebook*(18,98), Facebook Messenger* (16,51) и LinkedIn (16,13) были признаны наиболее опасными для частной жизни.
Сбор и хранение данных.
Платформы Meta*, особенно Instagram* и Facebook*, собирают и сохраняют огромное количество пользовательских данных, чего не скажешь про Telegram, у которого с этим всё намного лучше.
Контроль и согласие пользователей.
Pinterest, Reddit и Telegram предлагают лучшие средства контроля конфиденциальности, в то время как WhatsAppи Facebook Messenger получили низкие оценки.
Нарушения.
Facebook* лидирует по количеству нарушений законодательства и утечек данных, за ним следуют LinkedIn и X (Twitter).
Прозрачность.
Платформам LinkedIn и Quora не хватило прозрачности при передаче данных пользователей.
Удобство для пользователей.
Такие платформы, как Facebook* и YouTube, были наименее дружелюбны к пользователям в отношении политики конфиденциальности и удаления аккаунтов.
_ *принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена_