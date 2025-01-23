Ключевым моментом является полная поддержка ARM64EC, позволяющая разработчикам создавать гибридные программы, сочетающие код ARM64 и ARM64EC. Обновление также добавляет эмуляцию x86−64, обеспечивая более быструю внутреннюю обработку при меньшем использовании ресурсов.

Пользователи мониторов с высоким разрешением оценят улучшенное масштабирование High-DPI, которое автоматически настраивает приложения. Графические улучшения включают поддержку рендеринга дочерних окон Vulkan, совместимость с Vulkan 1.4.303 и улучшенный 3D-рендеринг.

Для настольных ПК на Linux новый инструмент конфигурации дисплея позволяет пользователям настраивать параметры, графический драйвер Wayland теперь включен по умолчанию, что улучшает интеграцию с современными системами. Геймеры получают более плавную производительность благодаря обновлениям Direct3D и экспериментальному бэкенду FFmpeg.

Другие обновления включают улучшенную поддержку сенсорных экранов и Bluetooth, обновленные данные Unicode с лучшей совместимостью языков, а также обновленные библиотеки, такие как FluidSynth и LibPng.

Wine 10.0 можно скачать бесплатно.