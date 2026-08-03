Вышла ИИ-модель Alibaba Qwen3.8-Max с 2,4 трлн параметров. Скоро станет открытой

Qwen3.8-Max — система с 2,4 триллионами параметров. Она способна обрабатывать за раз до 1 миллиона токенов. Модель понимает не только текст, но и изображения, видео и другие типы данных.

Среди примеров возможностей отметили: воссоздание приложений по скриншоту, создание игр и обучающих анимаций, а также превращение обычных чертежей помещений в объёмные 3D-картинки.

Доступ к модели предоставляется через облачную платформу Alibaba Cloud и через сервис QwenWork.