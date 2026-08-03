Вышла ИИ-модель Alibaba Qwen3.8-Max с 2,4 трлн параметров. Скоро станет открытой

Опубликовано 03 августа 2026, 19:261 мин.
Вышла ИИ-модель Alibaba Qwen3.8-Max с 2,4 трлн параметров. Скоро станет открытойСтала доступна всем желающим
Китайская Alibaba открыла доступ к своей новой мощнейшей ИИ-модели Qwen3.8-Max. Тестировать её могут пользователи по всему миру, а на следующей неделе разработчики обещают выложить открытые версии весов. Можно будет скачать модель и дорабатывать её под свои задачи.
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Qwen3.8-Max — система с 2,4 триллионами параметров. Она способна обрабатывать за раз до 1 миллиона токенов. Модель понимает не только текст, но и изображения, видео и другие типы данных.
Среди примеров возможностей отметили: воссоздание приложений по скриншоту, создание игр и обучающих анимаций, а также превращение обычных чертежей помещений в объёмные 3D-картинки.
Доступ к модели предоставляется через облачную платформу Alibaba Cloud и через сервис QwenWork.
Источник:qwen.ai
Автор:Максим Многословный
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