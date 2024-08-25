Вышла инструкция по бесплатной установке Windows 11 на Mac

Начните с создания персональной лицензии VMware Fusion Pro. Посетите страницу регистрации профиля Broadcom, проверьте свою электронную почту и завершите процесс регистрации. Затем загрузите VMware Fusion Pro 13 с сайта Broadcom и установите его, следуя подсказкам в загруженном DMG-файле.

После установки загрузите Windows 11 непосредственно через VMware Fusion Pro, выбрав «Получить Windows от Microsoft» и следуя инструкциям на экране. Настройте параметры виртуальной машины, отрегулировав процессоры и память в соответствии с возможностями вашего Mac.

Приступайте к установке Windows 11, выбрав «Выборочная: Установить только Windows». После установки обойдите вход в систему Microsoft, отключив сетевой адаптер во время настройки, что позволит завершить установку без входа в систему.

Для оптимальной производительности установите VMware Tools, чтобы убедиться в наличии необходимых драйверов.