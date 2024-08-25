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Опубликовано 25 августа 2024, 19:56
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Вышла инструкция по бесплатной установке Windows 11 на Mac

Через VMware Fusion Pro
Благодаря тому, что VMware Fusion Pro теперь доступна бесплатно для личного использования, у пользователей Mac появился простой способ запустить Windows 11 на своих системах без затрат на традиционную лицензию. В руководстве 9to5Mac вы узнаете, как настроить VMware Fusion Pro 13 и установить Windows 11 на свой Mac.
Вышла инструкция по бесплатной установке Windows 11 на Mac
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Начните с создания персональной лицензии VMware Fusion Pro. Посетите страницу регистрации профиля Broadcom, проверьте свою электронную почту и завершите процесс регистрации. Затем загрузите VMware Fusion Pro 13 с сайта Broadcom и установите его, следуя подсказкам в загруженном DMG-файле.

После установки загрузите Windows 11 непосредственно через VMware Fusion Pro, выбрав «Получить Windows от Microsoft» и следуя инструкциям на экране. Настройте параметры виртуальной машины, отрегулировав процессоры и память в соответствии с возможностями вашего Mac.

Приступайте к установке Windows 11, выбрав «Выборочная: Установить только Windows». После установки обойдите вход в систему Microsoft, отключив сетевой адаптер во время настройки, что позволит завершить установку без входа в систему.

Для оптимальной производительности установите VMware Tools, чтобы убедиться в наличии необходимых драйверов.

Источник:9to5Mac
Автор:Максим Многословный
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