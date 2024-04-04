Обновление посвящено новой функции, позволяющей устанавливать приложения непосредственно с сайта разработчика, но пока эта функция ограничена Европейским союзом. Кроме того, в iOS 17.5 появилась новая система обнаружения и отключения нежелательных трекеров, в том числе и тех, которые не входят в сеть Find My от Apple.

Хотя обновление привнесло несколько изменений в дизайн, основной упор, похоже, сделан на соблюдение требований Закона о цифровых рынках в ЕС. Мы можем ожидать публичного релиза iOS 17.5 в середине-конце мая, что станет последним обновлением перед тем, как Apple представит iOS 18 на WWDC в июне.