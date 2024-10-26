Чтобы понимать контекст: Goodreads — это популярный сайт и приложение для любителей книг, где можно находить новые книги, вести список прочитанного и общаться с другими читателями. Там же можно читать отзывы, оставленные другими пользователями, ставить оценку своим прочитанным книгам и получать рекомендации на основе предпочтений. Кроме того, в Goodreads можно участвовать в книжных клубах, обсуждениях и ставить цели по чтению на год. Примерно такой формат у Smashing, но он не ограничен книгами.

Яркой особенностью Smashing является интеграция с ИИ, если точнее, то инструмент «AI Questions» — пользователи могут исследовать разные точки зрения на историю, такие как политические взгляды или инвестиционные прогнозы, или даже ставить под сомнение представленные нарративы, пишут СМИ.

Smashing позволяет пользователям создавать персонализированные ленты интересов, чтобы следить за темами, которые им близки, от политики до таких, как изменение климата или конкретные компании. Алгоритмы ИИ помогают находить контент, соответствующий вашим предпочтениям.

На данный момент приложение доступно на iOS, веб-версия находится в разработке.