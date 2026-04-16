Вышла специальная модель GPT OpenAI для защиты от хакеров

Опубликовано 16 апреля 2026, 16:161 мин.
Вышла специальная модель GPT OpenAI для защиты от хакеров5.4-Cyber
OpenAI представила новую версию ИИ-модели GPT-5.4-Cyber. Модель сделана для «киберзащитников» — тем, кто следит за безопасностью данных, систем и пользователей. С её помощью, уверяет копания, они смогут быстрее «находить и устранять уязвимости в цифровой инфраструктуре».
OpenAI также расширяет программу доступа. Теперь к модели получат доступ тысячи специалистов и сотни команд. OpenAI уверяет, что будет давать доступ к модели «осторожно», шаг за шагом. Цель — помочь белым хакерам и безопасникам получить преимущество.
OpenAI считает, что будущее безопасности — в непрерывной проверке кода прямо во время его написания. Тогда ошибки будут исправляться сразу, а не «копиться месяцами», пишут СМИ.