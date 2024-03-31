Вышло App Lock: приложение, которое скроет и заблокирует приложения на iPhone

App Lock позволяет скрывать приложения полностью или блокировать их с помощью Face ID/Touch ID. Она достигает этого, не прибегая к сложным модификациям, используя встроенный Screen Time API для управления доступом к приложениям и системе.

При запуске App Lock вас встретит знакомый интерфейс, зеркально отражающий расположение приложений Screen Time. Приложения распределены по категориям, что позволяет эффективно скрывать или блокировать сразу несколько приложений. Например, чтобы скрыть все банковские приложения, достаточно сделать несколько касаний, выбрав категорию «Производительность и финансы».

Хотя App Lock предлагает бесплатную пробную версию, для раскрытия его полного потенциала требуется платная подписка.