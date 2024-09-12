Одно из ключевых улучшений касается ограничений внутренней флеш-памяти устройства, которые ранее сдерживали добавление новых функций. С появлением магазина приложений и поддержки карт памяти microSD Flipper Zero теперь может работать с более широким спектром приложений. В новой прошивке добавлена поддержка JavaScript.

В обновлении также переработана подсистема NFC, обеспечивающая более быстрое считывание данных с карт памяти и более широкую совместимость с различными типами карт. Ускорена передача данных по Bluetooth с устройствами Android.

Что касается функциональности, то Flipper Zero теперь включает дополнительные ИК-протоколы, что расширяет возможности его использования в качестве универсального пульта для большего числа устройств, таких как телевизоры, кондиционеры и проекторы. Кроме того, субгигагерцовое радио устройства теперь охватывает 89 различных протоколов, и пользователи могут подключить к нему внешний субгигагерцовый модуль для повышения чувствительности.