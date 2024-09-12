Приложения
Опубликовано 12 сентября 2024, 09:00
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Вышло большое обновление «хакерского тамагочи» — Flipper Zero 1.0

Увеличивает мощность устройства
Flipper Zero, гаджет для хакеров, получил свое первое крупное обновление прошивки после трех лет разработки. Это обновление привнесло множество улучшений, сделав популярное устройство еще более мощным и удобным в использовании, пишет компания в пресс-релизе
Вышло большое обновление «хакерского тамагочи» — Flipper Zero 1.0
© Flipper

Одно из ключевых улучшений касается ограничений внутренней флеш-памяти устройства, которые ранее сдерживали добавление новых функций. С появлением магазина приложений и поддержки карт памяти microSD Flipper Zero теперь может работать с более широким спектром приложений. В новой прошивке добавлена поддержка JavaScript.

В обновлении также переработана подсистема NFC, обеспечивающая более быстрое считывание данных с карт памяти и более широкую совместимость с различными типами карт. Ускорена передача данных по Bluetooth с устройствами Android.

Что касается функциональности, то Flipper Zero теперь включает дополнительные ИК-протоколы, что расширяет возможности его использования в качестве универсального пульта для большего числа устройств, таких как телевизоры, кондиционеры и проекторы. Кроме того, субгигагерцовое радио устройства теперь охватывает 89 различных протоколов, и пользователи могут подключить к нему внешний субгигагерцовый модуль для повышения чувствительности.