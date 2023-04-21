Вышло большое обновление Telegram: что нового

Каждая папка чатов может поддерживать несколько ссылок на приглашения, что позволяет пользователям включать в нее все публичные чаты, а также все чаты, в которых они имеют права администратора для добавления новых участников.

Кроме того, пользователи теперь могут создавать собственные обои для отдельных чатов, придавая беседам индивидуальность. Боты Telegram также получили возможность включать веб-приложения непосредственно в чаты.

Среди других особенностей - сверхбыстрая прокрутка меню вложений, возможность создавать группы без немедленного добавления участников, а также новая анимация для изображений профиля на последних iPhone 14 Pro/Pro Max.