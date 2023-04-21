Вышло большое обновление Telegram: что нового

Вышло большое обновление Telegram: что новогоПоделиться папками, обои для каждого чата и ускорение вложений
Telegram выпустил свежее обновление, которое привнесло в платформу множество новых функций. Одним из ключевых нововведений является возможность делиться целыми папками чатов с помощью одной ссылки, что облегчает пользователям приглашение друзей или коллег в десятки рабочих групп или подборки новостных лент.
Каждая папка чатов может поддерживать несколько ссылок на приглашения, что позволяет пользователям включать в нее все публичные чаты, а также все чаты, в которых они имеют права администратора для добавления новых участников.
Кроме того, пользователи теперь могут создавать собственные обои для отдельных чатов, придавая беседам индивидуальность. Боты Telegram также получили возможность включать веб-приложения непосредственно в чаты.
Среди других особенностей - сверхбыстрая прокрутка меню вложений, возможность создавать группы без немедленного добавления участников, а также новая анимация для изображений профиля на последних iPhone 14 Pro/Pro Max.