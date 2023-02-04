Вышло первое в 2023 году обновление Telegram. Что нового?Можете обновиться вручную, если это пока не произошло автоматически
В Telegram вышло первое обновление в 2023 году. Оно принесло 10 нововведений.
Фото: Telegram
Теперь в мессенджере можно настроить аватар профиля так, как душе угодно. Можно установить любой стикер или анимированное эмодзи, а также выбрать цвет фона. Наличие подписки Telegram Premium не является необходимым условием.
Telegram
Также можно установить или предложить изображения профиля для своих контактов.
Кроме того, премиум-пользователи теперь могут переводить на нужный язык целые чаты, группы и каналы в режиме реального времени. Ещё одна полезная фишка: можно увидеть, сколько данных было использовано Telegram, с подробными круговыми диаграммами для Wi-Fi и мобильных данных, а также настроить параметры автоматической загрузки. Автосохранение медиафайлов тоже можно настроить так, как нужно.
Конечно же, обновление не обошлось без новых эмодзи, а ещё они и стикеры теперь сортируются по категориям.