Приложения
Опубликовано 15 декабря 2024, 10:30
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Вышло приложение для общения с ИИ-Сантой

Better Call Santa
«Better Call Santa» — это приложение, которое позволяет детям разговаривать с Санта-Клаусом с помощью искусственного интеллекта. Приложение использует голосовой режим ChatGPT для создания «естественных разговоров» с коллегой Деда Мороза.
Вышло приложение для общения с ИИ-Сантой

© Plasma LLC

Во время разговора дети могут поделиться своими списками желаний, которые затем сохраняются в приложении, чтобы родители могли просмотреть их позже. Так родители могут узнать, что их дети хотят получить на Рождество, не спрашивая об этом напрямую. Хотя приложение разработано для английского языка, Санта может говорить и на других языках, потому что сама ChatGPT это может.

Приложение доступно в App Store. OpenAI также недавно представил голос Санты в приложении ChatGPT.

Источник:9to5mac
Автор:Максим Многословный
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#Новый год
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