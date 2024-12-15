Вышло приложение для общения с ИИ-Сантой

Во время разговора дети могут поделиться своими списками желаний, которые затем сохраняются в приложении, чтобы родители могли просмотреть их позже. Так родители могут узнать, что их дети хотят получить на Рождество, не спрашивая об этом напрямую. Хотя приложение разработано для английского языка, Санта может говорить и на других языках, потому что сама ChatGPT это может.

Приложение доступно в App Store. OpenAI также недавно представил голос Санты в приложении ChatGPT.