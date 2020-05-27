Вышло самое крупное за последнее время обновление Skype

Речь идёт о версии 8.60. Сообщается, что она скоро станет доступна на всех платформах. В десктопной версии для Windows, macOS и Linux, например, появится новый режим для видеозвонков, в котором можно расположить изображения девяти собеседников по схеме 3х3.

Также в Skype 8.60 появилась поддержка модерируемых групп. Это значит, что можно создать группу, где несколько пользователь можно назначить администраторами. Именно они смогут начинать звонки.

Кроме того, в Skype можно будет настраивать список эмодзи для быстрой отправки в ответ на сообщение. Ещё появились новые «горячие» клавиши.