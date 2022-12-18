Выясним, какой быстрее: скоро появится тест для браузеров

13:28, 18 декабря 2022
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Выясним, какой быстрее: скоро появится тест для браузеровОт Google, Apple и Mozilla
Google, Apple и Mozilla объединились, чтобы создать «лучший бенчмарк» для браузеров. Он будет оценивать программы максимально честно.
Фото: Pixabay
В Speedometer 3 будут объединены видения производителей Chrome, Safari и Firefox касаемо оценки скорости отклика. В новом бенчмарке будет действовать политика согласия. Например, для значительных изменений потребуется одобрение двух других компаний.
Проект станет преемником Speedometer 2, разработанным командой Apple WebKit.