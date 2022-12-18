Выясним, какой быстрее: скоро появится тест для браузеров

В Speedometer 3 будут объединены видения производителей Chrome, Safari и Firefox касаемо оценки скорости отклика. В новом бенчмарке будет действовать политика согласия. Например, для значительных изменений потребуется одобрение двух других компаний.

Проект станет преемником Speedometer 2, разработанным командой Apple WebKit.