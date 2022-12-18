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13:28, 18 декабря 2022
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Выясним, какой быстрее: скоро появится тест для браузеров

От Google, Apple и Mozilla

Google, Apple и Mozilla объединились, чтобы создать «лучший бенчмарк» для браузеров. Он будет оценивать программы максимально честно.

Выясним, какой быстрее: скоро появится тест для браузеров

Фото: Pixabay

В Speedometer 3 будут объединены видения производителей Chrome, Safari и Firefox касаемо оценки скорости отклика. В новом бенчмарке будет действовать политика согласия. Например, для значительных изменений потребуется одобрение двух других компаний.

Проект станет преемником Speedometer 2, разработанным командой Apple WebKit.

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